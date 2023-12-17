Россиянам рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Россиянам рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирляндуА также не помешает дома огнетушитель
Заслуженный спасатель России, Сергей Щетинин, предупреждает об опасностях, связанных с покупкой новогодних гирлянд. В интервью радио Sputnik он деликатно обращает внимание на важные моменты, чтобы избежать пожаров.
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Щетинин рекомендует покупать гирлянды только в сертифицированных магазинах, обращая внимание на производителя. Он предостерегает от покупок на рынках или в небольших магазинах без сертификации. По его словам, наиболее безопасными являются светодиодные гирлянды, но для поклонников ламп накаливания важно осмотреть провода и лампочки на предмет изоляции.
Эксперт советует аккуратно использовать гирлянды, особенно если в доме есть домашние животные. Он рекомендует не оставлять гирлянду включенной без присмотра и использовать таймеры для елочных украшений. Щетинин также отмечает важность ограничения количества гирлянд на одной розетке и рекомендует использовать специальные гирлянды только внутри помещений.
Эксперт заключает, что держать в доме маленький огнетушитель на случай пожара не помешает.