Россиянам рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Щетинин рекомендует покупать гирлянды только в сертифицированных магазинах, обращая внимание на производителя. Он предостерегает от покупок на рынках или в небольших магазинах без сертификации. По его словам, наиболее безопасными являются светодиодные гирлянды, но для поклонников ламп накаливания важно осмотреть провода и лампочки на предмет изоляции.

Эксперт советует аккуратно использовать гирлянды, особенно если в доме есть домашние животные. Он рекомендует не оставлять гирлянду включенной без присмотра и использовать таймеры для елочных украшений. Щетинин также отмечает важность ограничения количества гирлянд на одной розетке и рекомендует использовать специальные гирлянды только внутри помещений.

Эксперт заключает, что держать в доме маленький огнетушитель на случай пожара не помешает.