Россиянам рассказали, как защититься от вирусов на смартфоне

Несмотря на тщательные проверки приложений в App Store, ни один магазин не может гарантировать абсолютную безопасность. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, что делает их код трудным для обнаружения. Вредоносные приложения могут красть личные данные, подписывать платные услуги без согласия пользователей и использоваться для фишинга.

Эксперты советуют загружать приложения только из официальных магазинов, таких как Google Play и App Store. Важно обращать внимание на отзывы и рейтинги, а также на разрешения, которые запрашивает приложение. Если оно требует доступа к функциям, которые ему не нужны, это может быть признаком вредоносного кода.

Для удаления вредоносного ПО на Android пользователям следует обновить устройство и удалить подозрительное приложение, а в крайнем случае — сбросить настройки до заводских. На устройствах iOS алгоритм аналогичен: обновить систему, удалить приложение и очистить данные в браузере. Регулярные обновления системы и приложений помогут защитить устройство от новых угроз.