Россиянам рассказали, какой смартфон выбрать для ребенка

Лучше выбирать смартфон на Android, потому что на российском рынке всегда есть оборудование и техника на базе этой операционной системы. Также в смартфонах на Android расширенные настройки родительского контроля, что дает возможность лучше контролировать проведенное ребенком время в интернете, общение в мессенджерах и игры, в которые чадо играет, но не стоит доводить до крайней меры, заявил Кувиков

Эксперт также советует разговаривать с ребенком и объяснять почему вы хотите проверить его телефон.

При выборе смартфона стоит в первую очередь опираться на емкость аккумулятора, это если говорить о технических характеристиках. Также, если ребенок активный, задумайтесь о покупке смартфона с защитой от воды и пыли, а если у ребенка обычная рутина, то хватит чехла и защитного стекла на телефон.

Эксперт добавил, что для первого смартфона подходящая цена – 15 тысяч рублей.