Россиянам рассказали, какой смартфон выбрать для ребенка

Россиянам рассказали, какой смартфон выбрать для ребенкаИ как его настроить
«Лучше Android» и другие советы по выбору смартфона ребенку от эксперта. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в интервью с RT рассказал, какой смартфон выбрать для ребенка.
Лучше выбирать смартфон на Android, потому что на российском рынке всегда есть оборудование и техника на базе этой операционной системы. Также в смартфонах на Android расширенные настройки родительского контроля, что дает возможность лучше контролировать проведенное ребенком время в интернете, общение в мессенджерах и игры, в которые чадо играет, но не стоит доводить до крайней меры, заявил Кувиков
Эксперт также советует разговаривать с ребенком и объяснять почему вы хотите проверить его телефон.
При выборе смартфона стоит в первую очередь опираться на емкость аккумулятора, это если говорить о технических характеристиках. Также, если ребенок активный, задумайтесь о покупке смартфона с защитой от воды и пыли, а если у ребенка обычная рутина, то хватит чехла и защитного стекла на телефон.
Эксперт добавил, что для первого смартфона подходящая цена – 15 тысяч рублей.