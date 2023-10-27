Россиянам рассказали, когда будет пик метеорного потока Леониды

Поток Леонидов имеет свой источник в остатках кометы 55P/Темпеля - Туттля. Каждые 33 года эта комета приближается к Солнцу, что влияет на интенсивность этого небесного явления.

Звездопады, или метеорные потоки, происходят, когда маленькие астрономические объекты входят в атмосферу Земли и сгорают в ней, создавая впечатляющие световые вспышки. Поток Леонидов активен с 3 по 30 ноября. Точка, из которой кажется, что метеоры вылетают, называется радиантом, и для Леонидов она находится в созвездии Льва, что и дало этому звездопаду его имя.