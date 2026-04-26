Россиянам рассказали, когда появится «голубая» Луна

Опубликовано 26 апреля 2026, 20:341 мин.
Россиянам рассказали, когда появится «голубая» ЛунаРедкое явление
В мае 2026 года жители России смогут наблюдать два полнолуния, которые произойдут 1 и 31 числа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Второе из них называют «голубой» Луной, однако с изменением цвета спутника это не связано, пишет ТАСС.
Как пояснили специалисты планетария, такое явление возникает из-за того, что лунный цикл длится 29,53 дня, что немного меньше календарного месяца. Поэтому иногда в одном месяце фиксируются две полные Луны.
Термин «голубая Луна» связан с английским выражением, обозначающим редкое событие, и не имеет астрономического оттенка. В результате накопления разницы между циклами периодически появляется дополнительное полнолуние, что и приводит к таким случаям.