Россиянам рассказали, когда пройдет большой парад планет

Опубликовано 16 апреля 2026, 12:11
Россиянам рассказали, когда пройдет большой парад планетМалый парад ожидается весной
Астроном Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что большой парад планет состоится 8 сентября 2040 года. В этот вечер на закатном небе в узком секторе около 20 градусов соберутся пять объектов: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Между Венерой и Сатурном также будет виден растущий серп Луны.
По словам Кошман, термин «парад планет» не является научным и используется для популяризации астрономии. Так называют наблюдение с Земли невооруженным глазом нескольких планет, оказавшихся близко друг к другу в пределах 20−30 градусов. Большие парады включают пять и более планет и случаются редко. Малые парады (четыре планеты) происходят примерно каждые 20 лет.
Ближайший малый парад ожидается в конце апреля начале мая 2026 года. Однако его не увидят, так как все четыре планеты будут скрыты в солнечных лучах.