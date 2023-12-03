Россиянам рассказали о доступных альтернативах для здорового питания

Она отметила, что кета, сельдь и другие виды рыбы являются более доступными источниками омега-3, чем дорогие сорта, такие как форель и семга. Кроме того, вместо дорогих видов мяса можно использовать нежирные альтернативы, такие как куриное или филе индейки, подчеркнула эксперт.

Русанова также подчеркнула полезность белокочанной капусты, брокколи и других доступных овощей вместо более дорогих и экзотических видов. Она призвала делать выбор в пользу более доступных продуктов, поддерживая при этом разнообразие и баланс в рационе для поддержания здоровой микробиоты кишечника.

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