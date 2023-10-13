Россиянам рассказали о квартирном мошенничестве от лица ФСБ

Россиянам рассказали о квартирном мошенничестве от лица ФСБМошенники организуют настоящую "бригаду"
Телефонные мошенники стали использовать новую схему, которая угрожает отнять у доверчивых граждан не только сбережения, но и жилье. Об этой опасной тенденции рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству "Прайм".
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Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и убеждают граждан, что на них "выписаны кредиты в десятке банков", где их квартира указана в качестве обеспечения. Затем они предлагают жертвам перевести все свои деньги на безопасные счета и временно оформить свою квартиру на "сотрудника ФСБ", чтобы избежать потери собственности.
Как добавляет эксперт, эта схема не ограничивается одним обманом. Мошенники организуют настоящую "бригаду", включая "сотрудника ФСБ по борьбе с финансированием терроризма", "следователя", "сотрудницу Центрального банка" и даже "оператора портала Госуслуги".
Самое главное, эта схема — не одномоментная. Жертву обрабатывает целая бригада: и "сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма", и "следователь", и "сотрудница ЦБ", и даже "оператор с портала Госуслуги". Растерянный и запутанный человек передает злоумышленникам все сбережения, берет кредиты и отправляет им снятые деньги, а затем и объекты недвижимости.
Чтобы избежать такого обмана, Соловьев советует никогда не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами и не выполнять какие-либо действия со своим имуществом под предлогом "спасения". Он также напоминает, что сотрудники ФСБ, Центрального банка и прокуратуры никогда не звонят физическим лицам.
Если квартира все же оказалась в опасности, юрист советует добиваться возбуждения уголовного дела и запросить у следователя наложение ареста на квартиру, чтобы сохранить ее до завершения расследования.
Если же объект недвижимости потерян, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест (запрет всяких действий) на квартиру. Так жертва сможет до конца следствия там жить. А за это время отматывать назад юридическую цепочку