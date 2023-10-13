Россиянам рассказали о квартирном мошенничестве от лица ФСБ

Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и убеждают граждан, что на них "выписаны кредиты в десятке банков", где их квартира указана в качестве обеспечения. Затем они предлагают жертвам перевести все свои деньги на безопасные счета и временно оформить свою квартиру на "сотрудника ФСБ", чтобы избежать потери собственности.

Как добавляет эксперт, эта схема не ограничивается одним обманом. Мошенники организуют настоящую "бригаду", включая "сотрудника ФСБ по борьбе с финансированием терроризма", "следователя", "сотрудницу Центрального банка" и даже "оператора портала Госуслуги".