Россиянам рассказали о мошеннических приемах в фишинговых письмах

По словам Ксении Кокоревой, всегда в подобном письме будут просить личную информацию такую как, данные банковской карты, паспорта и перейти по ссылке, которая переходит . Также злоумышленники пишут от лица родственников, госслужащих или от лица большой компании.

Как советует эксперт, обязательно нужно проверять почту и сверять ее с настоящей, которая написана на официальном сайте.