Россиянам рассказали о мошеннических приемах в фишинговых письмах

Россиянам рассказали о мошеннических приемах в фишинговых письмахЧасто мошенники имитируют официальные письма
Руководитель команды антифишинга "Почты Mail.ru" Ксения Кокорева в беседе с РИА Новости рассказала о мошеннических приемах в фишинговых письмах.
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У мошенников, которые отправляют фишинговые письма, главная задача отвлечь внимание получателя письма, поэтому чаще всего они имитируют письма от налоговой службы либо "Госуслуг, сообщила Ксения Кокорева.
Одна из основных задач фишера - это усыпить внимание пользователя, чтобы он без доли сомнения перешел по ссылке и ввел свои данные. Чаще такие письма имитируют официальные уведомления, например от "Госуслуг" или налоговой службы. Кроме того, такие письма могут рассылаться в виде сообщений о проблемах с аккаунтом почты или банка, предложения о покупке товаров или услуг, а также запросов на предоставление личной информации.
По словам Ксении Кокоревой, всегда в подобном письме будут просить личную информацию такую как, данные банковской карты, паспорта и перейти по ссылке, которая переходит . Также злоумышленники пишут от лица родственников, госслужащих или от лица большой компании.
Как советует эксперт, обязательно нужно проверять почту и сверять ее с настоящей, которая написана на официальном сайте.
За август системы антиспама Mail.ru заблокировали 1 940 000 фишинговых писем, хотя еще три года назад за месяц насчитывали 1 113 000. Как видно из цифр - фишинговые рассылки набирают популярность среди спамеров. А поскольку базы с украденными пользовательскими данными регулярно пополняются - то растет и число потенциальных жертв. При этом качество фишинговых писем также улучшается", - прокомментировала программист-исследователь команды машинного обучения Антиспама "Почты Mail.ru.