Россиянам рассказали о мошенничестве на новогодние праздники

Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина сообщила, что сфера продаж авиабилетов подвержена активному использованию социальных сетей и мессенджеров мошенниками. Они создают фейковые аккаунты и боты, призванные привлечь внимание к поддельным предложениям, вводя покупателей в заблуждение относительно скидок на билеты.

Подобные случаи фальшивых предложений и поддельных ресурсов заметны и в сфере бронирования отелей. Эксперт отмечает увеличение числа фейковых сайтов и страниц в соцсетях, подделывающих известные туристические бренды.