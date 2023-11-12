Россиянам рассказали о мошенничестве на сайтах знакомств

Эксперт рекомендует быть бдительными и придерживаться определенных правил, таких как проверка фотографий и информации в профиле. Он советует обращать внимание на нереалистичные изображения и использовать функцию поиска изображений в Google для проверки их подлинности.

Важно также внимательно анализировать рассказы новых знакомых. Противоречия и нестыковки в их историях могут свидетельствовать о мошенничестве. Липов предупреждает о том, что не следует предоставлять личную информацию, такую как номер кредитной карты или адрес, и быть осторожными по отношению к тем, кто слишком активно интересуется финансовыми делами или быстро переходит на личную переписку вне сайта знакомств.

Эксперт подчеркивает важность соблюдения осторожности и бдительности для защиты от потенциальных мошеннических сценариев.