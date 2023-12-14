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13:56, 14 декабря 2023
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Россиянам рассказали о мошенничестве с QR-кодами

Обязательно проверяйте получателя

Эксперты предупреждают о растущей угрозе мошенничества при оплате через QR-коды, особенно в онлайн-покупках. Ваге Закарян, руководитель команды Gem Space, подчеркивает уязвимость этой системы, пишет агентство "Прайм".

Россиянам рассказали о мошенничестве с QR-кодами

© Ferra.ru

По словам Закаряна, статичные QR-коды подвержены риску подмены реквизитов мошенниками. Проверка получателя перед платежом — обязательная мера. Однако, и динамичные коды требуют внимательности.

Он предупреждает о фейковых кодах, в которые встроены фишинговые ссылки, подчеркивая, что такие уловки могут привести к потере денег или утечке банковских данных.

Закарян также обращает внимание на кешбэк, который не всегда начисляется при оплате по QR. По его словам, оплата по коду без стабильного интернет-соединения может быть рискованной, так как чек и подтверждение платежа могут не появиться.

Источник:"Прайм"
Автор:Ингела Воробьева
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