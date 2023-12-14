Россиянам рассказали о мошенничестве с QR-кодами

По словам Закаряна, статичные QR-коды подвержены риску подмены реквизитов мошенниками. Проверка получателя перед платежом — обязательная мера. Однако, и динамичные коды требуют внимательности.

Он предупреждает о фейковых кодах, в которые встроены фишинговые ссылки, подчеркивая, что такие уловки могут привести к потере денег или утечке банковских данных.

Закарян также обращает внимание на кешбэк, который не всегда начисляется при оплате по QR. По его словам, оплата по коду без стабильного интернет-соединения может быть рискованной, так как чек и подтверждение платежа могут не появиться.