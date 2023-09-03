Россиянам рассказали о неочевидной опасности капель от насморка

Длительное применение этих капель может привести к зависимости, при этом нарушается естественная регуляция слизистой оболочки носа. Когда действие препарата ослабевает, могут появиться такие симптомы, как отек, заложенность и затрудненное носовое дыхание. Со временем пациентам может потребоваться увеличение дозы, частоты применения или переход на более сильные сосудосуживающие назальные спреи. Такая зависимость может привести как к физическим, так и к эмоциональным последствиям.

Вавин также пояснил, что постоянное использование этих капель может повредить естественный защитный барьер полости носа, что приведет к истончению слизистой оболочки и сделает ее более уязвимой для инфекций, сухости и кровотечений.

Кроме того, сосудосуживающие вещества могут попасть в кровь, что приведет к токсическому воздействию на различные системы организма, включая сердечно-сосудистую, эндокринную, репродуктивную, нервную и иммунную. В тяжелых случаях это может привести к нарушениям в работе эндокринной системы, тревожности, бессоннице и другим проблемам со здоровьем.

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