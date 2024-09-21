Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях

Опубликовано 21 сентября 2024, 13:401 мин.
Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетяхМошенники усыпляют бдительность жертв перед кражей денег
Мошенники, взламывающие аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, начали использовать новые тактики для обмана жертв. Как сообщает куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, мошенники начинают беседы с жертвами на отвлеченные темы, чтобы снизить их бдительность перед тем, как перейти к обсуждению денег.
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Согласно словам эксперта, мошенники не сразу просят о помощи, а создают иллюзию доверительных отношений. После некоторого времени общения они завуалированно поднимают тему заимствования средств, что делает их просьбы менее подозрительными.
Храпунова также подчеркнула важность проверки сообщений, даже если они приходят от знакомых. В условиях развития искусственного интеллекта необходимо сохранять осторожность и не полагаться на незаслуженное доверие. Рекомендации эксперта включают звонки друзьям и использование альтернативных мессенджеров для подтверждения личных запросов.