Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях

Согласно словам эксперта, мошенники не сразу просят о помощи, а создают иллюзию доверительных отношений. После некоторого времени общения они завуалированно поднимают тему заимствования средств, что делает их просьбы менее подозрительными.

Храпунова также подчеркнула важность проверки сообщений, даже если они приходят от знакомых. В условиях развития искусственного интеллекта необходимо сохранять осторожность и не полагаться на незаслуженное доверие. Рекомендации эксперта включают звонки друзьям и использование альтернативных мессенджеров для подтверждения личных запросов.