Россиянам рассказали о новой схеме обмана с «подслушанным разговором»

Сначала жертве звонят якобы от сотового оператора или службы доставки, просят назвать код из сообщения. В этот момент человек случайно слышит фразу, как будто адресованную третьему лицу: «Код у нас, взламывай его Госуслуги!». Затем звонок резко прерывается. У человека начинается паника — он думает, что его взломали.

Через некоторое время поступает второй звонок — уже от «специалиста» банка или «сотрудника» МВД. Он предлагает помощь: убедительно просит назвать новый код из смс, чтобы остановить подозрительную операцию, или установить приложение для защиты. На этом этапе злоумышленники получают доступ ко всем счетам и аккаунтам.

Специалисты призывают сохранять спокойствие и не передавать коды никому, кто звонит с незнакомых номеров. Также они рекомендуют регулярно проверять свою кредитную историю и не устанавливать приложения по чьей-либо просьбе.