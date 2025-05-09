В России
Опубликовано 09 мая 2025, 18:03
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Россиянам рассказали о новой схеме обмана с «подслушанным разговором»

Мошенники играют на страхе и доверии жертв
Эксперты проекта «Мошеловка» сообщили о новой схеме мошенничества, которая активно распространяется в 2025 году. Основной принцип — вызвать у жертвы панику, чтобы она сама отдала деньги и личные данные. Один из таких сценариев получил название «подслушанный разговор».
Россиянам рассказали о новой схеме обмана с «подслушанным разговором»

© Ferra.ru

Сначала жертве звонят якобы от сотового оператора или службы доставки, просят назвать код из сообщения. В этот момент человек случайно слышит фразу, как будто адресованную третьему лицу: «Код у нас, взламывай его Госуслуги!». Затем звонок резко прерывается. У человека начинается паника — он думает, что его взломали.

Через некоторое время поступает второй звонок — уже от «специалиста» банка или «сотрудника» МВД. Он предлагает помощь: убедительно просит назвать новый код из смс, чтобы остановить подозрительную операцию, или установить приложение для защиты. На этом этапе злоумышленники получают доступ ко всем счетам и аккаунтам.

Специалисты призывают сохранять спокойствие и не передавать коды никому, кто звонит с незнакомых номеров. Также они рекомендуют регулярно проверять свою кредитную историю и не устанавливать приложения по чьей-либо просьбе.