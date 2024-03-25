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В России
Опубликовано 25 марта 2024, 23:11
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Россиянам рассказали о новом мошенничестве для получения доступа к «Госуслугам»

Через фишинговые сайты
Мошенники разработали новую хитрую схему, чтобы получить доступ к личным данным клиентов крупных мобильных операторов связи. Злоумышленники создают фишинговые сайты, которые выглядят как порталы операторов, и отправляют абонентам push-уведомления, предлагая подтвердить свои паспортные данные по ссылке, ведущей на эти фейковые сайты.

После перехода на фишинговый сайт абонентов перенаправляют на поддельную страницу входа на портал «Госуслуги», где им требуется ввести логин и пароль. Это позволяет мошенникам получить доступ к личным кабинетам пользователей.

В ответ на подобные атаки мобильные операторы принимают меры для выявления мошеннических ресурсов с помощью своих антифишинговых платформ. Тем не менее, эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такие схемы могут нанести ущерб не только абонентам, но и самим операторам, так как это снижает доверие клиентов к компании и ведет к снижению конверсии от рекламных сообщений.

Эксперты также сообщают о другой схеме, при помощи которой мошенники выдают себя за операторов, предлагая абонентам «продлить договор» и отправляя SMS с подтверждением о сбросе пароля на «Госуслугах». Следует быть предельно осторожными и не предоставлять личную информацию на подозрительных сайтах, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников.