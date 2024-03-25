Россиянам рассказали о новом мошенничестве для получения доступа к «Госуслугам»

После перехода на фишинговый сайт абонентов перенаправляют на поддельную страницу входа на портал «Госуслуги», где им требуется ввести логин и пароль. Это позволяет мошенникам получить доступ к личным кабинетам пользователей.

В ответ на подобные атаки мобильные операторы принимают меры для выявления мошеннических ресурсов с помощью своих антифишинговых платформ. Тем не менее, эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такие схемы могут нанести ущерб не только абонентам, но и самим операторам, так как это снижает доверие клиентов к компании и ведет к снижению конверсии от рекламных сообщений.

Эксперты также сообщают о другой схеме, при помощи которой мошенники выдают себя за операторов, предлагая абонентам «продлить договор» и отправляя SMS с подтверждением о сбросе пароля на «Госуслугах». Следует быть предельно осторожными и не предоставлять личную информацию на подозрительных сайтах, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников.