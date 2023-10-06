Россиянам рассказали о новом виде мошенничества по ремонту стиральных машин

Россиянам рассказали о новом виде мошенничества по ремонту стиральных машинЕсть один способ не столкнуться с обманом
Эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова в интервью радио Sputnik рассказала о новом виде мошенничества, связанным с ремонтом стиральных машин, и о том как миновать обмана.
Алла Храпунова рассказала, что мошенничество связано с услугами по ремонту стиральных машин, суть в том, что найденный специалист осматривает машину, забирает деталь, а потом увеличивает стоимость ремонта.
Если говорить про сферу бытовых услуг, то у нас очень много обращений по поводу обмана с ремонтом стиральных машин. Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь. Это сейчас самое распространенное мошенничество.
По словам Аллы Храпуновой, чтобы избежать мошенничества, есть только один способ воспользоваться "сарафанным радио" при поиска специалиста.
Мы анализировали, как обезопаситься, как не попасться на этот обман. Мы обнаружили, что даже на проверенных ресурсах и агрегаторах есть такие мастера-мошенники. В итоге мы пришли к выводу, что самый простой способ обезопасить себя – это искать мастеров по отзывам знакомых. Следует спросить у людей, которым ты доверяешь, кто у них проводил ремонт и что из этого вышло. Иначе никак не обезопаситься.