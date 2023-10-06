Россиянам рассказали о новом виде мошенничества по ремонту стиральных машин

Мы анализировали, как обезопаситься, как не попасться на этот обман. Мы обнаружили, что даже на проверенных ресурсах и агрегаторах есть такие мастера-мошенники. В итоге мы пришли к выводу, что самый простой способ обезопасить себя – это искать мастеров по отзывам знакомых. Следует спросить у людей, которым ты доверяешь, кто у них проводил ремонт и что из этого вышло. Иначе никак не обезопаситься.