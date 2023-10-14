Россиянам рассказали о новых видах мошенничества

Россиянам рассказали о новых видах мошенничестваНапример, мошенничество с криптовалютой
Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в беседе с «Лентой.ру», рассказал о нескольких актуальных схемах мошенничества.
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Один из новейших видов мошенничества связан с криптовалютой. Мошенники обещают высокие доходы через инвестиции в криптовалюты или отправляют вредоносные ссылки, представляя их как способ получения бесплатной криптовалюты.
Также по словам эксперта, есть мошенничество с подписками, когда злоумышленники могут без согласия человека подписывать его на платные услуги, например, при посещении определенных сайтов или скачивании приложений.
Еще один вид касается онлайн-магазинов. Мошенники создают фальшивые онлайн-магазины, предлагая товары по низким ценам, но после оплаты товары никогда не поставляются.
Мошенники могут создать фальшивые онлайн-магазины, которые выглядят очень реалистично. Они могут предложить товары по низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Но после оплаты товары никогда не поставляются.
Чтобы избежать стать жертвой мошенничества, Сергей Липов советует быть бдительными и внимательными при совершении онлайн-операций. Важно тщательно проверять информацию и ссылки, а также поддерживать обновленные системы безопасности.