Россиянам рассказали о новых видах мошенничества

Один из новейших видов мошенничества связан с криптовалютой. Мошенники обещают высокие доходы через инвестиции в криптовалюты или отправляют вредоносные ссылки, представляя их как способ получения бесплатной криптовалюты.

Также по словам эксперта, есть мошенничество с подписками, когда злоумышленники могут без согласия человека подписывать его на платные услуги, например, при посещении определенных сайтов или скачивании приложений.

Еще один вид касается онлайн-магазинов. Мошенники создают фальшивые онлайн-магазины, предлагая товары по низким ценам, но после оплаты товары никогда не поставляются.