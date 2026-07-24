Россиянам рассказали о пике метеорного потока Персеиды

Первыми станут видны Нептун после 21:30, Сатурн в 21:45, Уран в 23:00, Марс в 00:30, Меркурий в 03:30 и Юпитер в 03:55.

Марс и Сатурн можно будет увидеть без специальной техники. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется телескоп. Меркурий и Юпитер появятся незадолго до восхода Солнца и останутся видимыми около часа у северо-восточного горизонта, отметили в Московском планетарии.