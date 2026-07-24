Россиянам рассказали о пике метеорного потока Персеиды

Опубликовано 24 июля 2026, 19:351 мин.
Россиянам рассказали о пике метеорного потока ПерсеидыНаблюдения пройдут в ночь на 13 августа
В ночь с 12 на 13 августа, когда ожидается максимум метеорного потока Персеиды, жители России смогут наблюдать сразу шесть планет Солнечной системы. По данным Московского планетария, небесные тела будут поочередно появляться над северо-восточным горизонтом до рассвета, пишет ТАСС.
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Первыми станут видны Нептун после 21:30, Сатурн в 21:45, Уран в 23:00, Марс в 00:30, Меркурий в 03:30 и Юпитер в 03:55.
Марс и Сатурн можно будет увидеть без специальной техники. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется телескоп. Меркурий и Юпитер появятся незадолго до восхода Солнца и останутся видимыми около часа у северо-восточного горизонта, отметили в Московском планетарии.