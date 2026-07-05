Россиянам рассказали о пике метеорного потока Южные дельта-Аквариды

В июле также произойдут другие астрономические события. 6 июля Земля пройдет афелий — самую далекую точку орбиты от Солнца. 10−11 июля Луна закроет Плеяды, это можно будет увидеть над северо-восточным горизонтом около часа ночи.

Алексеев отметил, что в ночном небе видны летние созвездия Лира, Лебедь и Орел, а также возможно появление серебристых облаков. Из-за светлых ночей время наблюдений ограничено с 23 до 2 часов.