Россиянам рассказали о плюсах цифрового водительского удостоверения

Россиянам рассказали о плюсах цифрового водительского удостоверенияНо стоит вопрос о безопасности личных данных
Член Конституционного комитета Совета Федерации, Александр Башкин, выразил поддержку переходу к электронным водительским удостоверениям, отметив их удобство и защиту от подделок. Однако, он подчеркнул, что основной вопрос касается безопасности личных данных, пишет РИА Новости.
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Разумеется, стоит согласиться с тем, что переход к электронному водительскому удостоверению исключит их подделку, упростит процедуру подтверждения права управления транспортным средством. Удобно не возить с собой кипу документов и не отвечать лишний раз рублем за присущую многим из нас забывчивость.
По словам Александра Башкина, необходимо балансировать между удобством использования электронных прав и обеспечением безопасности личных данных, чтобы обеспечить надежность и защиту прав каждого водителя.