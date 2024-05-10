Россиянам рассказали о пользе черного перца

Специалист отметил, что черный перец обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, способствует улучшению пищеварения и может помочь снизить уровень сахара в крови. Однако он предупредил о необходимости контролировать количество употребляемого перца, так как его избыток может вызвать проблемы с желудком.

Эксперт рекомендует добавлять черный перец в пищу в умеренных количествах, не превышающих 0,58 г в день. Он также отметил, что людям с острыми проблемами желудка или аллергией на перец лучше избегать его употребления. Беременным женщинам также стоит проконсультироваться с врачом перед увеличением потребления черного перца, чтобы избежать возможных негативных последствий.

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