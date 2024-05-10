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В России
Опубликовано 10 мая 2024, 19:27
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Россиянам рассказали о пользе черного перца

Он имеет лекарственные свойства
Доцент биологии Роман Опарин поделился информацией о пользе черного перца. Этот пряный продукт, происходящий из Индии, является не только распространенной пряностью, но и имеет лекарственные свойства. В составе черного перца содержатся витамины С и К, а также такие элементы, как марганец и железо.
Россиянам рассказали о пользе черного перца

© Ferra.ru

Специалист отметил, что черный перец обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, способствует улучшению пищеварения и может помочь снизить уровень сахара в крови. Однако он предупредил о необходимости контролировать количество употребляемого перца, так как его избыток может вызвать проблемы с желудком.

Эксперт рекомендует добавлять черный перец в пищу в умеренных количествах, не превышающих 0,58 г в день. Он также отметил, что людям с острыми проблемами желудка или аллергией на перец лучше избегать его употребления. Беременным женщинам также стоит проконсультироваться с врачом перед увеличением потребления черного перца, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#здоровье
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#медицина