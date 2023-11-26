Россиянам рассказали о потенциальных угрозах использования ИИ

Однако, возможность ошибки появляется, если предоставить управление алгоритмам ИИ в определенных процессах, таких как диспетчеризация полетов в аэропорту. Ермилов указал, что в таких случаях речь идет о статистических ошибках, которые всегда присутствуют в моделях машинного обучения.

По мнению эксперта, сейчас процент задач, которые ИИ выполняет лучше, чем человек, составляет всего лишь 7%. Ермилов подчеркнул, что большие лингвистические модели, такие как ChatGPT, обучены выполнять типичные задачи, но их функциональность все еще ограничена.

Он также отметил, что разработка OpenAI - Q*, способна решать задачи начальной математики, но большинство функций этих моделей пока остаются шаблонными. Следовательно, развитие и расширение возможностей ИИ продолжает быть предметом внимания специалистов.