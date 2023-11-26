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17:31, 26 ноября 2023
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Россиянам рассказали о потенциальных угрозах использования ИИ

Речь идет о статистических ошибках

Дмитрий Ермилов, руководитель департамента машинного обучения и искусственного интеллекта "Билайна", высказал мнение о потенциальных рисках, связанных с передачей управления системами нейросетям. По его словам, нейросети сами по себе не являются угрозой, поскольку это математические функции, неспособные действовать без внешнего воздействия, пишет РИА Новости.

Россиянам рассказали о потенциальных угрозах использования ИИ

© Ferra.ru

Однако, возможность ошибки появляется, если предоставить управление алгоритмам ИИ в определенных процессах, таких как диспетчеризация полетов в аэропорту. Ермилов указал, что в таких случаях речь идет о статистических ошибках, которые всегда присутствуют в моделях машинного обучения.

По мнению эксперта, сейчас процент задач, которые ИИ выполняет лучше, чем человек, составляет всего лишь 7%. Ермилов подчеркнул, что большие лингвистические модели, такие как ChatGPT, обучены выполнять типичные задачи, но их функциональность все еще ограничена.

Он также отметил, что разработка OpenAI - Q*, способна решать задачи начальной математики, но большинство функций этих моделей пока остаются шаблонными. Следовательно, развитие и расширение возможностей ИИ продолжает быть предметом внимания специалистов.

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