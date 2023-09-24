Россиянам рассказали о продлевающих молодость продуктах

К таким продуктам относятся макароны из цельного зерна, овсяная крупа, морепродукты, морская рыба, хлеб из цельного зерна, молочные продукты и витаминные добавки. Она посоветовала включить в ежедневный рацион свежие овощи и фрукты, а также ограничить потребление сладостей, сахаросодержащих напитков, мяса и закусок, содержащих вредные масла.

Соломатина подчеркнула, что неправильное питание в этой возрастной группе может привести к ожирению, атеросклерозу, гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Здоровое питание играет важнейшую роль в поддержании жизненного тонуса и хорошего самочувствия людей с возрастом.

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