Россиянам рассказали о продлевающих молодость продуктах

Россиянам рассказали о продлевающих молодость продуктахСписок обширный
Елена Соломатина, врач-диетолог, выделила несколько продуктов, которые могут способствовать поддержанию здоровья и оказывать омолаживающее действие, особенно для людей старше 50 лет.
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К таким продуктам относятся макароны из цельного зерна, овсяная крупа, морепродукты, морская рыба, хлеб из цельного зерна, молочные продукты и витаминные добавки. Она посоветовала включить в ежедневный рацион свежие овощи и фрукты, а также ограничить потребление сладостей, сахаросодержащих напитков, мяса и закусок, содержащих вредные масла.
Соломатина подчеркнула, что неправильное питание в этой возрастной группе может привести к ожирению, атеросклерозу, гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Здоровое питание играет важнейшую роль в поддержании жизненного тонуса и хорошего самочувствия людей с возрастом.
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