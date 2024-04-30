Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 30 апреля 2024, 09:34
1 мин.

Россиянам рассказали о рисках использования общественного WiFi

"Человек посередине"
Ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак предупредил о рисках, связанных с использованием незащищенных общественных точек Wi-Fi. Он отметил, что такие сети могут стать лакомым кусочком для киберпреступников, которые могут перехватывать личные данные и пароли.
Россиянам рассказали о рисках использования общественного WiFi

© Ferra.ru

Руснак объяснил, что через общедоступные сети хакеры могут осуществить атаку «человек посередине», что позволяет им получить доступ к личной информации и паролям пользователей. Он также предупредил о возможности создания фишинговых ресурсов или вредоносных сайтов, которые могут быть использованы для мошенничества.

Эксперт рекомендовал отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi и быть особенно внимательными в поездках. Он отметил, что оптимальным решением будет отключение мобильного интернета и Wi-Fi, если подключение к интернету не требуется постоянно.

Таким образом, внимательность и предосторожность в использовании общественных точек Wi-Fi могут помочь пользователям избежать потенциальных угроз безопасности и защитить свои личные данные от хакеров.