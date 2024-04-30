Россиянам рассказали о рисках использования общественного WiFi

Руснак объяснил, что через общедоступные сети хакеры могут осуществить атаку «человек посередине», что позволяет им получить доступ к личной информации и паролям пользователей. Он также предупредил о возможности создания фишинговых ресурсов или вредоносных сайтов, которые могут быть использованы для мошенничества.

Эксперт рекомендовал отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi и быть особенно внимательными в поездках. Он отметил, что оптимальным решением будет отключение мобильного интернета и Wi-Fi, если подключение к интернету не требуется постоянно.

Таким образом, внимательность и предосторожность в использовании общественных точек Wi-Fi могут помочь пользователям избежать потенциальных угроз безопасности и защитить свои личные данные от хакеров.