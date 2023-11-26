Россиянам рассказали о способах защиты от ОРВИ в общественных местах

Она отметила, что ОРВИ представляет собой микс различных вирусных и часто бактериальных инфекций, что усложняет контроль над этим заболеванием из-за большого количества возбудителей. Врач подчеркнула, что современный образ жизни с его стрессами, плохим питанием, недостатком физической активности и другими факторами влияет на иммунитет организма, ослабляя его защитные функции.

Мифтахова подчеркнула, что самые эффективные методы защиты просты: соблюдение личной гигиены, регулярное мытье рук, проветривание помещений и уборка, соблюдение теплового режима и физическая активность. Врач напомнила о важности отдыха и полноценного сна для укрепления иммунитета.

Эксперт подчеркнула, что эти простые меры могут оказаться весьма эффективными с позиции доказательной медицины, помогая организму более эффективно справляться с вирусами и бактериями.