Россиянам рассказали о способе приостановки глобального потепления

Эксперты также обратили внимание на результаты исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, которое указывает на то, что простое замещение пластика альтернативными материалами не решит проблему. Исследователи подчеркивают важность продления срока службы и повторного использования пластиковых изделий.

Ученые также привели данные о том, что относительный углеродный след у пластиковых изделий значительно меньше, чем у альтернативных материалов, таких как алюминий, сталь, и даже стекло. При сравнении абсолютного углеродного следа пластиковая тара оказывается менее нагружающей для окружающей среды по сравнению с алюминием и стеклом.