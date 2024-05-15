Россиянам рассказали о способе приостановки глобального потепления

Опубликовано 15 мая 2024, 20:17
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Россиянам рассказали о способе приостановки глобального потепленияСбор и переработки пластиковых отходов
Развитие системы сбора и переработки пластиковых отходов поможет смягчить влияние глобального потепления, заявили в пресс-службе российского Союза химиков. Эффективное использование вторичной переработки пластика может значительно сократить потребление нефти и газа, а также снизить выбросы углекислого газа, играя свою роль в противодействии климатическим изменениям.
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Эксперты также обратили внимание на результаты исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, которое указывает на то, что простое замещение пластика альтернативными материалами не решит проблему. Исследователи подчеркивают важность продления срока службы и повторного использования пластиковых изделий.
Ученые также привели данные о том, что относительный углеродный след у пластиковых изделий значительно меньше, чем у альтернативных материалов, таких как алюминий, сталь, и даже стекло. При сравнении абсолютного углеродного следа пластиковая тара оказывается менее нагружающей для окружающей среды по сравнению с алюминием и стеклом.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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