Россиянам рассказали о влиянии алкоголя на вес

Белоусова указала, что алкогольные напитки не только угрожают развитию хронических заболеваний, но и оказывают негативное воздействие на фигуру. Особенно калорийными являются крепкие алкогольные напитки, стимулируя при этом аппетит.

Врач объяснила, что сухие и полусухие вина являются менее калорийными по сравнению с другими видами алкоголя, такими как полусладкое, сладкое и крепленое вино. По ее мнению, если человек стремится к похудению, стоит избегать употребления последних.

Белоусова подчеркнула, что, несмотря на легкость алкогольных напитков, даже небольшие их количества оказывают вредное воздействие на организм. Наименьшее из зол, согласно эксперту, представляет собой умеренное употребление красного сухого вина.

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