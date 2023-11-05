Россиянам рассказали об опасности ламп для здоровья

Россиянам рассказали об опасности ламп для здоровьяК ним относятся те, в которых есть ртуть
Сокращение дневного света в осенние и зимние месяцы заставляет людей обращаться к искусственному освещению, но есть типы ламп, которые могут быть опасными для здоровья. Эколог и директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik рассказал о том, какие лампы могут создавать риск для здоровья,
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Люминесцентные лампы, длинные трубки, наиболее опасны с точки зрения отравления парами ртути. Менее опасны энергосберегающие лампы, свернутые в спираль. Но и они, и галогенные лампы тоже содержат ртутные пары. Если такая лампочка разбилась, нужно открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки. И все эти лампы лучше утилизировать в специальные контейнеры, потому что обычному человеку сложно разобраться, содержат они ртуть или нет.
Другой важной проблемой является воздействие искусственного освещения на зрение. Некорректно функционирующие лампы, особенно газоразрядные, могут вызывать мерцание света, что в свою очередь может вызвать головную боль, ухудшение зрения и усталость глаз, добавил эксперт.
Наиболее современные лампы, такие как светодиодные, не содержат ртути и не мерцают, что делает их безопасными для здоровья. Кроме того, лампы накаливания, которые существуют с XIX века, также считаются безопасными для здоровья.
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