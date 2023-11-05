Россиянам рассказали об опасности ламп для здоровья

Другой важной проблемой является воздействие искусственного освещения на зрение. Некорректно функционирующие лампы, особенно газоразрядные, могут вызывать мерцание света, что в свою очередь может вызвать головную боль, ухудшение зрения и усталость глаз, добавил эксперт.

Наиболее современные лампы, такие как светодиодные, не содержат ртути и не мерцают, что делает их безопасными для здоровья. Кроме того, лампы накаливания, которые существуют с XIX века, также считаются безопасными для здоровья.

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