Россиянам рассказали об опасности QR-кодов

Россиянам рассказали об опасности QR-кодовОни могут вести на мошеннические ресурсы
Руководитель группы CERT-F.A.C.C.T. по защите от фишинга, Иван Лебедев, подчеркнул, что QR-коды, скрывая ссылки до последнего момента, могут представлять серьезную угрозу безопасности. Эти коды могут вести на фишинговые, мошеннические ресурсы или содержать вредоносные файлы, подчеркнул эксперт, пишет РИА Новости.
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Он отметил, что повышенные риски связаны с широким использованием QR-кодов для различных целей: от обмена контактами до оплаты покупок и чаевых. Лебедев также напомнил о случаях, когда злоумышленники приклеивали фейковые QR-коды на шеринговые самокаты.
Советы специалиста включают использование общих правил безопасности: избегать сканирования подозрительных QR-кодов, особенно от неизвестных отправителей, и внимательно проверять ссылки и подтверждения после сканирования. Также стоит быть осторожным с оплатой через QR-коды в сомнительных местах.