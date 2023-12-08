Россиянам рассказали об опасности QR-кодов

Он отметил, что повышенные риски связаны с широким использованием QR-кодов для различных целей: от обмена контактами до оплаты покупок и чаевых. Лебедев также напомнил о случаях, когда злоумышленники приклеивали фейковые QR-коды на шеринговые самокаты.

Советы специалиста включают использование общих правил безопасности: избегать сканирования подозрительных QR-кодов, особенно от неизвестных отправителей, и внимательно проверять ссылки и подтверждения после сканирования. Также стоит быть осторожным с оплатой через QR-коды в сомнительных местах.