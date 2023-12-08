В России
23:46, 08 декабря 2023
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Россиянам рассказали об опасности QR-кодов

Они могут вести на мошеннические ресурсы

Руководитель группы CERT-F.A.C.C.T. по защите от фишинга, Иван Лебедев, подчеркнул, что QR-коды, скрывая ссылки до последнего момента, могут представлять серьезную угрозу безопасности. Эти коды могут вести на фишинговые, мошеннические ресурсы или содержать вредоносные файлы, подчеркнул эксперт, пишет РИА Новости.

Россиянам рассказали об опасности QR-кодов

© Ferra.ru

Он отметил, что повышенные риски связаны с широким использованием QR-кодов для различных целей: от обмена контактами до оплаты покупок и чаевых. Лебедев также напомнил о случаях, когда злоумышленники приклеивали фейковые QR-коды на шеринговые самокаты.

Советы специалиста включают использование общих правил безопасности: избегать сканирования подозрительных QR-кодов, особенно от неизвестных отправителей, и внимательно проверять ссылки и подтверждения после сканирования. Также стоит быть осторожным с оплатой через QR-коды в сомнительных местах.

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