Россиянам рассказали об отечественных AR-очках для хирургов

Опубликовано 30 мая 2024, 19:31
1 мин.
Россиянам рассказали об отечественных AR-очках для хирурговСоздан оптический модуль
Ученые МГТУ имени Н. Э. Баумана разработали отечественный оптический модуль для системы дополненной реальности, который значительно упрощает процесс хирургических вмешательств. Модуль позволяет строить трехмерные модели на основе данных МРТ или КТ пациента, визуализируя костные структуры, мягкие ткани и опухоли.
© Ferra.ru
Это новое решение существенно сокращает время операций и связанные с ними риски осложнений. В настоящее время разработан «прозрачный» носимый дисплей, который формирует виртуальные изображения с высоким качеством. Однако в будущем ученые планируют доработать технологию до формата очков, что потребует миниатюризации процессорных модулей и микродисплеев.
Лаборатория активно работает над созданием системы дополненной реальности, способной выводить объемные модели во время операций, что повысит эффективность и безопасность медицинских вмешательств.