Россиянам рассказали об отечественных AR-очках для хирургов

Это новое решение существенно сокращает время операций и связанные с ними риски осложнений. В настоящее время разработан «прозрачный» носимый дисплей, который формирует виртуальные изображения с высоким качеством. Однако в будущем ученые планируют доработать технологию до формата очков, что потребует миниатюризации процессорных модулей и микродисплеев.

Лаборатория активно работает над созданием системы дополненной реальности, способной выводить объемные модели во время операций, что повысит эффективность и безопасность медицинских вмешательств.