Россиянам рассказали об «уникальности» Солнца

Ученые изучали активность Солнца на протяжении последних нескольких веков, используя данные наблюдений и радионуклидную реконструкцию. Они пришли к выводу, что «запятненность» нашей звезды практически не отличается от аналогичных звезд. Ранее считалось, что Солнце выделяется высокой активностью, однако новые данные опровергают эту гипотезу.

Это открытие может иметь важное значение для понимания эволюции звезд и возможности наличия жизни вокруг них. Солнцеподобные звезды, с которыми проводилось сравнение, часто имеют планетные системы. Исследователи подчеркивают, что вариации магнитной активности могут играть ключевую роль в формировании климата планет, что в свою очередь влияет на возможность существования жизни.