Россиянам рассказали об уязвимостях банковских приложений

Мобильные приложения, в особенности банковские, становятся объектом для хакеров из-за их уязвимости. Мясоедов подчеркнул, что киберпреступники нацелены на получение логинов, паролей и финансовых данных пользователей, используя вирусы и фишинг.

Среди наиболее опасных вирусов для пользователей Android — программы-кейлоггеры, которые отслеживают вводимую информацию, угрожая безопасности паролей. Эксперт также упомянул о троянах, позволяющих хакерам управлять телефоном и совершать действия от имени пользователя, включая переводы.

Мясоедов предупредил о фейковых банковских приложениях, созданных злоумышленниками, и о необходимости использовать официальные каналы для скачивания приложений. Он также отметил, что использование общедоступных Wi-Fi сетей увеличивает риски заражения вирусами и попадания на фишинговые сайты.

Специалист подчеркнул важность следования рекомендациям банков и использования антивирусов для защиты от популярных схем атак.