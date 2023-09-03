Россиянам рассказали, откуда у собак берутся вредные привычки

21:51, 03 сентября 2023
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Россиянам рассказали, откуда у собак берутся вредные привычкиВсе дело в воспитании
По словам президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева в беседе с РИА новости, появление вредных привычек напрямую связано с воспитанием четвероного друга.
Чаще всего вредные привычки связаны с неправильным воспитание, чтобы избежать этого, лучше обратиться к профессионалам, чтобы не совершить грубых ошибок. Хозяева в основном считают, что процесс воспитания собаки простой из-за этого собака дальнейшем может проявлять недостатки в поведении.
В воспитании важна стабильность, отсутствие грубости, более активные и длинные прогулки и стараться не оставлять четвероного друга в одиночестве.
Еще одной причиной вредных привычек являются проблемы со здоровьем, на это тоже стоит обращать внимание, поделился Владимир Голубев.