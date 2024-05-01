Россиянам рассказали, почему появляется тяга к сладкому

Русакова также указывает на психоэмоциональные факторы, такие как стресс и депрессия, которые могут толкать к потреблению сладкого в поиске утешения.

Диетолог подчеркивает, что недостаток в организме определенных микроэлементов, таких как минералы, витамины группы В и хром, также может провоцировать желание к сладкому. Это особенно актуально для людей с избыточным весом и ожирением. Она подчеркивает, что добавление сахара в рацион питания не обязательно, поскольку он не несет пищевой ценности и может быть заменен углеводами естественного происхождения, такими как овощи и фрукты.

Врач призывает обращать внимание на питание, особенно в случаях, когда есть предрасположенность к диабету или проблемам с весом. Регулярное употребление сладкого без контроля может привести к серьезным заболеваниям. Она рекомендует сбалансированный рацион, включающий разнообразные продукты, богатые полезными элементами и витаминами.

Несмотря на распространенное убеждение во вредности сладкого, Русакова напоминает, что умеренное употребление натуральных сладостей не является запретным, но ключевым является контроль и баланс в питании. Подобная подходящая стратегия позволяет сохранить здоровье и избежать серьезных проблем в будущем.

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