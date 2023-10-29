Россиянам рассказали, в каких случаях может быть заблокирована банковская карта

Системы искусственного интеллекта в банках используют математические модели для анализа транзакций и выявления аномалий. Регулярное снятие больших сумм, особенно если это происходит непосредственно после зачисления денег на карту, может вызвать подозрения такой системы. В результате этой реакции, банковская операция может быть задержана для дополнительной проверки, рассказал Шамиль Магомедов.

Как пояснил эксперт, в таких случаях клиента могут попросить подтвердить операцию с помощью СМС-кода, отпечатка пальца или ответа на звонок из банка. Такие меры позволяют убедиться в законности операции.

Система искусственного интеллекта в банке старается защитить клиентов от потенциального мошенничества, но иногда она может подозревать легитимные операции. Важно помнить, что близкие родственные или рабочие отношения между отправителем и получателем могут снизить вероятность ошибочной блокировки транзакции. Важно отметить, что в этом контексте слова, указанные в строке "назначение платежа", не оказывают решающего влияния на решения искусственного интеллекта, добавил Магомедов.

Искусственный интеллект играет все более важную роль в обеспечении безопасности финансовых операций, но важно понимать, как его системы функционируют, чтобы избежать ненужных задержек и неудобств при банковских операциях.