Россиянам развеяли миф о вреде беспроводной зарядки

Дубынин советует обращать внимание на мощность зарядных устройств: для смартфонов с определенными характеристиками выбирайте сетевые блоки с небольшим запасом мощности. Нагрев гаджета во время беспроводной зарядки объясняется особенностями процесса и не превышает 45°C из-за работы термодатчика. В случае перегрева контроллер питания снижает мощность зарядки.

Таким образом, беспроводная зарядка безопасна и не вредит аккумуляторам, а правильный выбор комплектующих гарантирует эффективную работу устройства.