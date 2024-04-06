Россиянам развеяли миф о вреде беспроводной зарядки

Опубликовано 06 апреля 2024, 12:17
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Россиянам развеяли миф о вреде беспроводной зарядкиВажно качество
Эксперт "Мегафона" по портативной технике Виталий Дубынин опроверг миф о вреде беспроводной зарядки для аккумуляторов гаджетов. По его словам, ежедневное использование такой зарядки или даже оставлять на ночь гаджет не влияют на работу батареи так же, как и проводная зарядка. Главное - качество комплектующих, особенно зарядной станции, кабеля и сетевого блока.
Дубынин советует обращать внимание на мощность зарядных устройств: для смартфонов с определенными характеристиками выбирайте сетевые блоки с небольшим запасом мощности. Нагрев гаджета во время беспроводной зарядки объясняется особенностями процесса и не превышает 45°C из-за работы термодатчика. В случае перегрева контроллер питания снижает мощность зарядки.
Таким образом, беспроводная зарядка безопасна и не вредит аккумуляторам, а правильный выбор комплектующих гарантирует эффективную работу устройства.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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