Россиянам развеяли мифы об умных домофонах

Первый миф — это мнение, что умный домофон — неразумное вложение. Действительно, цена на такие устройства может быть выше, чем у обычных моделей. Но умные домофоны предлагают гораздо больше функций: видеонаблюдение, удаленный доступ через мобильные приложения, а также возможность контроля за безопасностью в реальном времени. Высокая цена оправдана современными системами безопасности и удобством использования.

Второй миф касается надежности. Многие считают, что умные домофоны не такие долговечные, как традиционные. Однако это далеко не так. Современные устройства проходят жесткие испытания на стойкость к температурным колебаниям и влаге, а их износ происходит не чаще, чем у старых моделей. Важно лишь правильно устанавливать и эксплуатировать технику.

Третий миф — это убеждение, что умные домофоны невозможно установить в старых домах. На самом деле их можно подключить как в новостройках, так и в зданиях, которые уже давно эксплуатируются. Для этого достаточно установить новую панель и подключить ее к существующей сети.

Кроме того, многие опасаются, что умный домофон не будет работать без постоянного интернета и электричества. Но это не так. Устройства могут работать с резервными источниками питания, а для функций, связанных с интернетом, достаточно стабильного подключения, которое доступно во многих городах.