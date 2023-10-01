Россиянам с болезнями сердца посоветовали прививаться от пневмококка и гриппа

Также как рассказывает Иван Коновалов, грипп дает возможность заболеть пневмококковой инфекции, что влечет за собой тяжелые формы бактериальные пневмонии, госпитализации и назначения антибиотиков.

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