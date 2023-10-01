Россиянам с болезнями сердца посоветовали прививаться от пневмококка и гриппа

Россиянам с болезнями сердца посоветовали прививаться от пневмококка и гриппаА также пациентам с заболеваниями органов дыхания и онкологией
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов в интервью ТАСС рассказал, что россиянам с хроническими болезнями сердца, заболеваниями органов дыхания и больным онкологией посоветовали прививаться от пневмококка и гриппа.
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Если речь идет о лицах старше пяти лет и в возрасте примерно до 55, то помимо вакцинации против гриппа имеет смысл также привиться от пневмококковой инфекции всем лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, эндокринологией, онкологическим пациентам и при других тяжелых хронических процессах, поскольку у них имеются большие риски по развитию тяжелых форм пневмококковой инфекции - сепсису, пневмонии. Если речь идет о людях старше 50-55 лет, то им однозначно имеет смысл однократно привиться от пневмококковой инфекции, даже при сохранном здоровье.
Также как рассказывает Иван Коновалов, грипп дает возможность заболеть пневмококковой инфекции, что влечет за собой тяжелые формы бактериальные пневмонии, госпитализации и назначения антибиотиков.
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