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13:00, 01 октября 2023
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Россиянам с болезнями сердца посоветовали прививаться от пневмококка и гриппа

А также пациентам с заболеваниями органов дыхания и онкологией

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов в интервью ТАСС рассказал, что россиянам с хроническими болезнями сердца, заболеваниями органов дыхания и больным онкологией посоветовали прививаться от пневмококка и гриппа.

Россиянам с болезнями сердца посоветовали прививаться от пневмококка и гриппа

© Ferra

Если речь идет о лицах старше пяти лет и в возрасте примерно до 55, то помимо вакцинации против гриппа имеет смысл также привиться от пневмококковой инфекции всем лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, эндокринологией, онкологическим пациентам и при других тяжелых хронических процессах, поскольку у них имеются большие риски по развитию тяжелых форм пневмококковой инфекции - сепсису, пневмонии. Если речь идет о людях старше 50-55 лет, то им однозначно имеет смысл однократно привиться от пневмококковой инфекции, даже при сохранном здоровье.

Иван Коновалов
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист

Также как рассказывает Иван Коновалов, грипп дает возможность заболеть пневмококковой инфекции, что влечет за собой тяжелые формы бактериальные пневмонии, госпитализации и назначения антибиотиков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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