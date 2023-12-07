Россиянам станут доступны денежные переводы в Турцию

Ожидается, что в 2024 году объем международных переводов клиентов банка превысит 200 миллиардов рублей. Это почти в пять раз больше, чем показатель 2022 года, и втрое превышает результаты до введения санкций в 2021 году.

По прогнозам ВТБ, в текущем году клиенты банка осуществят более 330 тысяч международных переводов на сумму более 40 миллиардов рублей. С января по ноябрь 2023 года клиенты ВТБ уже совершили 275 тысяч трансграничных переводов в валютах дружественных стран на сумму более 36 миллиардов рублей.