Россияне чаще оплачивали покупки по QR-коду в 2023 году

Статистика также показывает, что каждый второй россиянин оплачивает покупки QR-кодом хотя бы раз в месяц. В среднем каждый пятый человек, использующий этот метод оплаты, совершает более 10 покупок ежемесячно.

Супермаркеты, маркетплейсы, такси и общепит оказались наиболее популярными местами для использования QR-кода. Безналичные чаевые, ювелирные изделия и спортивные товары стали лидерами по объему платежей через QR-код.

Исследование проводилось на основе данных о более чем 40 миллионах клиентов «Тинькофф банка» в течение 13 месяцев. Эти данные отражают тенденции в 33 категориях розничного бизнеса с начала 2023 по начало 2024 года.