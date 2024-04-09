Россияне чаще оплачивали покупки по QR-коду в 2023 году

Опубликовано 09 апреля 2024, 19:54
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Россияне чаще оплачивали покупки по QR-коду в 2023 годуЧем в 2022
По данным исследования «Тинькофф бизнес», в 2023 году число покупок, оплаченных через QR-код, выросло в 53 раза по сравнению с предыдущим годом, а обороты платежей увеличились в четыре раза. По прогнозам экспертов, этот тренд будет продолжаться, и к июлю 2024 года объемы платежей через QR-код вырастут еще на 50%.
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Статистика также показывает, что каждый второй россиянин оплачивает покупки QR-кодом хотя бы раз в месяц. В среднем каждый пятый человек, использующий этот метод оплаты, совершает более 10 покупок ежемесячно.
Супермаркеты, маркетплейсы, такси и общепит оказались наиболее популярными местами для использования QR-кода. Безналичные чаевые, ювелирные изделия и спортивные товары стали лидерами по объему платежей через QR-код.
Исследование проводилось на основе данных о более чем 40 миллионах клиентов «Тинькофф банка» в течение 13 месяцев. Эти данные отражают тенденции в 33 категориях розничного бизнеса с начала 2023 по начало 2024 года.