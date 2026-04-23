Россияне чаще всего покупают бытовую технику по рекламным ссылкам

Девяносто процентов россиян кликают по рекламным ссылкам ради персональных предложений. Это выяснили эксперты «Почты Mail» и «Hi-Tech Mail» в ходе нового опроса. Самое большое доверие вызывает продвижение бытовой техники и электроники, его отметили 41% респондентов. Почти половина из них сразу совершает покупку после перехода по баннеру.

Рекламе одежды доверяют 29% пользователей, однако реальные заказы происходят реже. Продукты питания показывают иную картину: им верят 16% людей, при этом каждый пятый оформляет доставку на дом. Платные подписки вызывают доверие у 12% россиян, вместе с тем покупают их в два раза чаще. Финансовые услуги оказались в самом низу рейтинга. Кредитным картам верят лишь 2% опрошенных, хотя каждый десятый всё равно оставляет заявку.

При выборе товара покупатели в первую очередь ориентируются на отзывы других людей — они оказались важнее скидок, подробных описаний и известности бренда. Аналитики подчёркивают, что визуальные объявления остаются главным драйвером продаж, особенно для электроники и доставки еды.