Россияне начали чаще покупать китайские смартфоны за 60+ тысяч рублей

Согласно исследованию, за 10 месяцев этого года продажи смартфонов увеличились на 35%, а средняя цена возросла на 13%, достигнув 20 970 рублей.

Китайские бренды, особенно лидер – Xiaomi, заняли 9 из 10 позиций в списке рекламодателей смартфонов. В то же время, общие рекламные расходы брендов за 9 месяцев уменьшились на 11%, составив 1,5 млрд рублей.

Спрос на смартфоны «средней» ценовой категории (от 15 до 30 тысяч рублей) остается высоким, однако за последние месяцы россияне предпочитают более дорогие модели. Рост покупок устройств стоимостью свыше 60 тысяч рублей превысил прошлогодний уровень на 30-35%.

Рекламные компании китайских смартфонов в основном проходили по ТВ, сократив свою долю в интернете и печатных изданиях. Тенденция роста продаж и изменения валютных курсов сказались на предпочтениях россиян, делая китайские марки более популярными на рынке смартфонов.