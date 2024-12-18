В России
Опубликовано 18 декабря 2024, 21:50
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Россияне начали переходить на дистанционный осмотр врача по телемедицине

Популярность сервиса выросла в 11 раз за пять лет
Телемедицина в России продолжает набирать популярность, предоставляя удобный и доступный способ получения медицинских консультаций. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, за последние пять лет количество телемедицинских консультаций в стране увеличилось в 11 раз, а в 2023 году было проведено 8 миллионов таких приемов, пишет 360.ru.
Россияне начали переходить на дистанционный осмотр врача по телемедицине

© Ferra.ru

Татьяна Голикова отметила, что развитие телемедицины было особенно актуально во время пандемии COVID-19, когда дистанционные консультации стали важным инструментом для поддержания здравоохранения. В Подмосковье телемедицина активно внедряется с 2023 года, а количество таких консультаций уже достигло 1,2 миллиона для взрослых пациентов и 181 тысячи — для детей.

Одним из главных преимуществ телемедицины является доступность. Пациенты могут получать консультации без необходимости посещать поликлиники, что особенно важно для жителей отдаленных районов и людей с ограниченными возможностями. Также, благодаря дистанционным консультациям, значительно сокращается время ожидания и количество необязательных посещений медицинских учреждений.

Телемедицина предоставляет несколько форм консультаций: текстовые сообщения, аудиозвонки и видеозвонки. Врачи могут контролировать лечение, закрывать больничные листы, выписывать электронные рецепты и вести диспансерное наблюдение за пациентами, не выходя из дома.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья рассказали, что наибольшее количество запросов поступает от пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, кто нуждается в продлении рецептов на лекарства.

Источник:360.ru
Автор:Ингела Воробьева
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