Россияне начали переходить на кондиционеры и мониторы отечественных брендов

Опубликовано 22 августа 2024, 22:02
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Россияне начали переходить на кондиционеры и мониторы отечественных брендовПродажи техники российских брендов растут на фоне ухода западных производителей
Группа М. Видео-Эльдорадо проанализировала продажи бытовой техники и электроники отечественных брендов в первом полугодии 2024 года. Результаты показывают значительный рост в ключевых категориях. Устройства для хранения информации выросли на 613% в количестве и на 894% в денежном выражении. Наушники и игровые гарнитуры увеличились на 210% и 304% соответственно, а мониторы и кондиционеры показали рост на 97% и 77%.
© М.Видео-Эльдорадо
В компании отмечают, что интерес россиян к российской технике связан с поддержкой со стороны государства, уходом западных брендов с рынка и привлекательным соотношением цены и качества отечественных товаров.
Популярные российские бренды включают Private Label, Яндекс, Polaris, Weissgauff, Gefest и Redmond. Рост продаж показывает, что российские потребители все чаще выбирают технику местных производителей, оценив её доступность и надежность.
Источник:М.Видео-Эльдорадо
Автор:Ингела Воробьева
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