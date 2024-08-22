Россияне начали переходить на кондиционеры и мониторы отечественных брендов

В компании отмечают, что интерес россиян к российской технике связан с поддержкой со стороны государства, уходом западных брендов с рынка и привлекательным соотношением цены и качества отечественных товаров.

Популярные российские бренды включают Private Label, Яндекс, Polaris, Weissgauff, Gefest и Redmond. Рост продаж показывает, что российские потребители все чаще выбирают технику местных производителей, оценив её доступность и надежность.