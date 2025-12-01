Россияне назвали главное условие для перехода на электромобили

Опубликовано 01 декабря 2025, 23:241 мин.
Россияне назвали главное условие для перехода на электромобилиОпрос показал запрос на развитие зарядной инфраструктуры
Почти 37% россиян готовы стать сторонниками электромобилей, но только при условии развития зарядной инфраструктуры. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу АО «ТВЭЛ» (топливный дивизион Росатома) среди 5000 респондентов из крупных городов. Около 36% участников считают, что города России пока не готовы к полному переходу на электротранспорт.
Основным мотивом для покупки электромобиля жители страны назвали экономию на топливе (56,2%). Вторым по значимости фактором стала экологичность транспорта (40,9%). Опрос также показал, что многие респонденты связывают развитие отрасли с Росатомом: 40,7% видят в корпорации одного из драйверов, а более 45% отмечают, что она способствует росту числа машин и зарядных станций.
В Росатоме сообщили о планах расширить сеть своих электрозарядных станций до 11,2 тысяч в 53 регионах в ближайшие пять лет.