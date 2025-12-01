Россияне назвали главное условие для перехода на электромобили

Основным мотивом для покупки электромобиля жители страны назвали экономию на топливе (56,2%). Вторым по значимости фактором стала экологичность транспорта (40,9%). Опрос также показал, что многие респонденты связывают развитие отрасли с Росатомом: 40,7% видят в корпорации одного из драйверов, а более 45% отмечают, что она способствует росту числа машин и зарядных станций.

В Росатоме сообщили о планах расширить сеть своих электрозарядных станций до 11,2 тысяч в 53 регионах в ближайшие пять лет.