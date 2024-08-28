Россияне назвали iPhone 4s худшим смартфоном Apple

Опубликовано 28 августа 2024, 16:501 мин.
Россияне назвали iPhone 4s худшим смартфоном AppleБольшинство уверены, что новый iPhone 16 будет стоить более 150 000 рублей
Сервис CDEK. Shopping провел опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к моделям iPhone и ожидания от нового iPhone 16. По результатам опроса, лучшим смартфоном от Apple признан iPhone 11, а наименее популярным оказался iPhone 4s.
Свыше трети респондентов считают, что стоимость iPhone 16 превысит 150 000 рублей, однако лишь 19,2% готовы потратить такую сумму. Наибольший интерес у пользователей вызывает улучшенное «железо» и характеристики новой модели, тогда как дизайн волнует лишь 5,2%.
Опрос также показал, что 60% россиян предпочитают iPhone 11, тогда как только 4,2% отдали предпочтение iPhone 4s. Большинство россиян приобретают новый смартфон только при возникновении проблем с предыдущей моделью: 53% меняют телефон при появлении сбоев, а 14,8% — только в случае его полной поломки.
Таким образом, несмотря на высокий интерес к новинкам Apple, россияне все чаще предпочитают стабильность и практичность при выборе нового гаджета.