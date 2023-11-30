Россияне назвали самые востребованные у сотовых операторов услуги

Опрос показал, что большинство россиян оценивают сервисы защиты от мошенников как важные. Наиболее востребованными оказались блокировка подозрительных звонков (включая мессенджеры), выбранная 34% респондентов, за ней следуют услуги голосового предупреждения о мошенничестве (26%) и защита банковского счета во время звонка (25%).

В разделе роуминговых услуг 48% россиян оценили возможность подключения пакета на 7-10 дней как значимую. Отдельные пакеты минут и гигабайтов предпочли 23%, а единый пакет с минутами и гигабайтами – 21%.

Касательно использования мобильного интернета на различных устройствах, 48% респондентов используют его на умных часах, 28% – на кулонах для детей с GPS, 13% – на фитнес-браслетах, и 11% – на детских часах.

Исследование привлекло 52 тысячи человек из всех регионов России.