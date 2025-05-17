Россияне оценили преимущества нейросетей в работе и быту

Активно применяют нейросети 26% участников опроса. Большинство (59%) знают о таких сервисах, но пока не используют, а 15% впервые услышали о них во время исследования. Чаще всего ИИ задействуют для генерации текстов и сценариев (39%), создания визуального контента (25%), аналитики (17%) и программирования (10%). Еще 8% применяют нейросети для планирования и подготовки отчетов.

21% пользователей оформили платную подписку хотя бы на один сервис. Около 7% оплачивают два или более инструментов, однако 72% ограничиваются бесплатными версиями — их возможностей хватает для решения рабочих и личных задач.

Исследование подтверждает растущий интерес к ИИ-технологиям в России. Нейросети постепенно становятся частью повседневной жизни, помогая оптимизировать процессы как в профессиональной сфере, так и в быту. При этом основным барьером для массового внедрения остается недостаточная осведомленность части населения о возможностях таких инструментов.