В России
Опубликовано 17 мая 2025, 22:15
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Россияне оценили преимущества нейросетей в работе и быту

72% экономят время, 18% — деньги
Исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» показало, как россияне используют искусственный интеллект (ИИ). Большинство опрошенных (72%) видят главное преимущество в экономии времени на рутине и повышении личной эффективности. Еще 18% отметили финансовую выгоду: автоматизация позволяет выполнять больше задач, включая фриланс-заказы. Лишь 10% респондентов не ощутили пользы от ИИ-инструментов.
Россияне оценили преимущества нейросетей в работе и быту

© Ferra.ru

Активно применяют нейросети 26% участников опроса. Большинство (59%) знают о таких сервисах, но пока не используют, а 15% впервые услышали о них во время исследования. Чаще всего ИИ задействуют для генерации текстов и сценариев (39%), создания визуального контента (25%), аналитики (17%) и программирования (10%). Еще 8% применяют нейросети для планирования и подготовки отчетов.

21% пользователей оформили платную подписку хотя бы на один сервис. Около 7% оплачивают два или более инструментов, однако 72% ограничиваются бесплатными версиями — их возможностей хватает для решения рабочих и личных задач.

Исследование подтверждает растущий интерес к ИИ-технологиям в России. Нейросети постепенно становятся частью повседневной жизни, помогая оптимизировать процессы как в профессиональной сфере, так и в быту. При этом основным барьером для массового внедрения остается недостаточная осведомленность части населения о возможностях таких инструментов.