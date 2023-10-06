Россияне подключили роботов-автоответчиков для защиты от спам-звонков

В функции виртуального ассистента входит маркировка звонков: она обозначает названия компании или категорию, к которой относится номер, например, «Недвижимость». Если абонент не заинтересован в звонке, то Ева отвечает вместо него.

Также звонки, которые относятся к соцопросам (в 86,6% случаев), финансовым предложениям (75%) и юридическим фирмам (75%) переводятся на виртуального ассистента. На звонки, относящиеся к такси, онлайн-магазинам и доставкам в большинстве случаев абоненты отвечают сами.

Компания отмечает, что идентификация звонков стала точнее на 38%, а виртуальный ассистент, благодаря ответам на звонки «сэкономил абонентам 416 тысяч часов или 50 лет жизни».